11:49 22/03/2021 "Британский" коронавирус в 2 регионах Украины вызвал волну эпидемии (41)

ГолосUA 2021.03.22 12:06

В Киеве и на Прикарпатье выявлены новые, более опасные мутации "британского" штамма коронавируса, комбинация которых, очевидно, вызвала нынешнюю волну эпидемии и является объяснением все более частого выявления случаев повторного инфицирования людей. Об этом сообщается на Facebook-странице Института молекулярной биологии и генетики (ИМБГ) Национальной академии наук Украины. "Проведя секвенирование 17 образцов, отобранных у больных из Ивано-