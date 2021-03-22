11:49 22/03/2021 "Британский" коронавирус в 2 регионах Украины вызвал волну эпидемии (41)

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- В Украине выявили новые и опасные мутации "британского" штамма COVID-19 : APnews.com.ua 12:01
- 12:20 Новые опасные мутации коронавируса. Институт молекулярной биологии и генетики сделал тревожное заявление : Ua24.pro 11:49
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