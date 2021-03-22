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11:49 22/03/2021 "Британский" коронавирус в 2 регионах Украины вызвал волну эпидемии

11:49 22/03/2021 "Британский" коронавирус в 2 регионах Украины вызвал волну эпидемии (41)

ГолосUA 2021.03.22 12:06
В Киеве и на Прикарпатье выявлены новые, более опасные мутации "британского" штамма коронавируса, комбинация которых, очевидно, вызвала нынешнюю волну эпидемии и является объяснением все более частого выявления случаев повторного инфицирования людей. Об этом сообщается на Facebook-странице Института молекулярной биологии и генетики (ИМБГ) Национальной академии наук Украины. "Проведя секвенирование 17 образцов, отобранных у больных из Ивано-
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