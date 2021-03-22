22.03.2021, 11:55 Кабмин планирует выплатить компенсации предпринимателям, которые не работают на карантине (49)

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- Шмыгаль анонсировал новые выплаты бизнесу, пострадавшему от карантина : Bigmir)net Новости 13:09
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- Украинским предпринимателям обещают компенсацию за простой во время пребывания регионов в "красной" зоне : АТН 13:01
- Государство возместит потери бизнесу в "красных" зонах, - Шмыгаль : 112.ua 13:00
- Украинским предпринимателям обещают компенсацию за простой во время локдауна : Електронні Вісті 13:00
- Кабмин обещает помощь бизнесу из-за локдауна : Версии.com 12:53
- Кабмин собирается возобновить карантинные выплаты предпринимателям : Судебно-юридическая газета 12:42
- Шмыгаль пообещал предпринимателям компенсацию за локдаун : Винница Реал 12:41
- 12:23 22.03.2021 COVID-19: Шмыгаль обещает украинцам компенсации за простой при локдауне : Петр и Мазепа 12:40
- Премьер Шмыгаль анонсировал возобновление карантинных выплат предпринимателям : Шиповник.ua 12:36
- В Украине возобновят "ковидные" выплаты бизнесу : Главное 12:36
- Шмыгаль обещает снова раздать предпринимателям "карантинные" деньги : Главком 12:35
- Шмыгаль анонсировал восстановление карантинных выплат предпринимателям : Depo 12:33
- Кабмин планирует возобновить карантинные выплаты предпринимателям : Единая Одесса 12:32
- Предпринимателям, которые прекратили деятельность из-за ограничений красной зоны, компенсируют потери - Шмыгаль : Новое Время 12:31
- Предпринимателям снова могут выплатить компенсации из-за локдауна : 24 канал 12:30
- Выплаты предпринимателям на карантине восстанавливает Кабмин : Ракурс 12:25
- Кабмин планирует возобновить карантинные выплаты предпринимателям : DailyUA 12:25
- В Украине возвращают "карантинные" выплаты бизнесу : Сегодня.ua 12:17
- Правительство обещает новые выплаты украинским предпринимателям, которые не работают во время локдауна : ТСН.ua 12:17
- Кабмин планирует возобновить карантинные выплаты предпринимателям : Бессарабiя.UA 12:17
- Шмыгаль хочет возобновить выплаты ФОПам на время локдауна : Вести.ua 12:16
- 22 марта 2021, понедельник, 11:45 Шмыгаль поручил Минэкономики разработать механизм выплат компенсации предпринимателям из-за введения "красного" уровня эпидопасности : Українські Новини 12:15
- В Украине предпринимателям обещают компенсации за время локдауна: первые подробности : Апостроф 12:15
- 22.03.2021, 11:55 Кабмин планирует выплатить компенсации предпринимателям, которые не работают на карантине : В Час Пик 12:15
- Кабмин хочет возобновить карантинные выплаты предпринимателям : СтопКор 12:13
- Сегодня, 12:00 У Шмыгаля анонсировали возобновление "карантинных" выплат предпринимателям : ReplyUA.net 12:12
- В правительстве планируют возобновить карантинные выплаты предпринимателям : РепортерUA 12:12
- Выплаты предпринимателям намерены возобновить из-за карантина : Подробности.ua 12:11
- В Украине возобновят выплаты предпринимателям, которые пострадали из-за локдауна, - Шмыгаль : Медіаплатформа "НАШ" 12:09
- Государство поддержит людей в период жесткого карантина в регионах - Шмыгаль : УП: Економічна правда 12:04
- Шмыгаль поручил разработать механизм возмещения бизнесу потерь вследствие локдауна : Дело.ua 12:03
- Кабмин планирует возобновить карантинные выплаты предпринимателям : Українські національні новини 12:03
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- Правительство планирует возобновить карантинные выплаты предпринимателям из "красной" зоны, - Шмыгаль : Цензор.Нет 12:02
- Украинским предпринимателям обещают компенсацию за простой во время локдауна : УНИАН 12:02
- Шмыгаль поручил Минэкономики разработать механизм выплат компенсации предпринимателям : MY.UA 12:01