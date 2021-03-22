22.03.2021, 11:55 Кабмин планирует выплатить компенсации предпринимателям, которые не работают на карантине (49)

В Час Пик 2021.03.22 12:15

Ольга Романец Кабинет министров планирует возместить потери предпринимателям, которые были вынуждены прекратить работу из-за ужесточения карантинных ограничений. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Час Пик. Он отметил, что уже поручил Минэкономики и другим ведомствам разработать алгоритм возмещения потерь предпринимателям из-за карантинных ограничений. "Поручил Минэкономики совместно с Минфином, Минсоцполитики, Минрегионом, с