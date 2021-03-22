Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Житель Луганщины подорвался на взрывчатке - полиция расследует теракт (39)

НикВести 2021.03.22 14:10
13:52, 22 Марта, 2021 На Луганщине местный житель подорвался на взрывном устройстве, полиция начала расследование по статье "террористический акт". Об этом сообщается на странице полиции Луганской области в Facebook. Сообщается, что 21 марта в дежурную часть Счастьенского районного отдела полиции поступило сообщение от диспетчера скорой медицинской помощи о том, что в больницу госпитализирован 42-летний местный житель с диагнозом минно-
САРАЙ, ВЗРЫВАТЕЛЬ, ДОСКА, ЛАФЕТ, СКОРАЯ, ГОЛЕНЬ, Донецк, Луганск, Украина

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2021
© InfoStream, 2021