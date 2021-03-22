Обманули более 55 тысяч вкладчиков: полиция разоблачила финансовую пирамиду (37)

Аргументы и Факты Украина 2021.03.22 13:10

Киев, 22 марта - АиФ-Украина. Правоохранители разоблачили мошенническую финансовую пирамиду, организаторы которой обманули более 55 тысяч вкладчиков на сумму более 150 млн гривен. За содеянное организаторам грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба национальной полиции. Отмечается, что четверо мужчин в возрасте от 26-ти до 43-х лет создали собственный сайт, где предлагали вкладчикам получать пассивный доход от