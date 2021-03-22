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Фокус: Украина

Шмыгаль нашел "крайних", которые "тормозят" вступление Украины в ЕС (40)

APnews.com.ua 2021.03.22 15:01
22 марта, 14:32 Глава правительства заявил, что скептически настроенные страны не хотят расширения ЕС. Украина на пути к полноправному членству в Европейском Союзе имеет две преграды, одна из которых - ряд скептически настроенных стран-участниц, которые против расширения границ ЕС. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль немецкой газете "Handelsblatt", передает APnews. При этом, глава Кабмина отметил диджитализацию, которая должна помочь
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