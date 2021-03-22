Шмыгаль нашел "крайних", которые "тормозят" вступление Украины в ЕС (40)

- Украина рассчитывает получить членство в ЕС и НАТО в ближайшие 5-10 лет - Шмыгаль : Дело.ua 15:03
- Шмыгаль назвал сроки, когда Украина может вступить в ЕС : Сегодня.ua 15:02
- Шмыгаль нашел "крайних", которые "тормозят" вступление Украины в ЕС : APnews.com.ua 15:01
- 14:24 22/03/2021 Шмыгаль назвал главные барьеры на пути вступления в ЕС : ГолосUA 14:36
- Шмыгаль: Украина хочет вступить в ЕС и НАТО через 5-10 лет : УП Європейська правда 14:33
- Шмыгаль назвал препятствия членства Украины в ЕС : Політична Думка 14:19
- 22-Mar-2021 13:27 Шмыгаль назвал препятствия членства Украины в ЕС : Южная правда 14:18
- Украина намерена войти ЕС в течение ближайших 5-10 лет, - Шмыгаль : Телеграф.com.ua 14:14
- Украина хочет вступить в ЕС в следующие 5-10 лет - Шмыгаль : Слово і Діло 14:13
- Шмыгаль: Хотим через 5-10 лет получить членство в ЕС : Українська правда 14:11
- Премьер-министр Украины планирует в течение 10 лет достичь условий для вступления в ЕС : NewsMax.com.ua 14:08
- Шмыгаль рассказал, что мешает Украине получить членство в ЕС : MIGnews.com.ua 14:08
- Март, 22 в 13:53 Украина стремится стать членом Европейского Союза в течение 5-10 лет - Шмыгаль : ICTV Факти 14:06
- Шмыгаль назвал препятствия членства Украины в ЕС : ЗА Київ 14:02
- Украина может стать членом ЕС в промежутке от 5 до 10 лет, - Шмыгаль : Цензор.Нет 14:02
- Украина хочет стать членом ЕС в течение 5-10 лет, - Шмыгаль : 2000.ua 14:00
- Шмыгаль назвал препятствия членства Украины в ЕС : SiteUA 13:59
- "Украина готова": Шмыгаль назвал сроки вступления Украины в ЕС : Луганский Радар 13:57
- Украина хочет стать членом ЕС и НАТО на протяжении 5-10 лет - Шмыгаль : Версии.com 13:53
- Украина хочет стать членом ЕС в течение 5-10 лет, - Шмыгаль : Kramatorsk.info 13:52
- Украина рассчитывает вступить в ЕС и НАТО максимум через 10 лет - Кабмин : UA.news 13:50
- Украина планирует стать членом Евросоюза через 5-10 лет, - Шмыгаль : MY.UA 13:46
- 22 марта 2021, понедельник, 13:43 Шмыгаль назвал две причины, почему Украина еще не в Евросоюзе : Українські Новини 13:45
- Шмыгаль назвал два препятствия для вступления Украины в ЕС и НАТО : Вести.ua 13:45
- Шмыгаль назвал две причины, почему Украина до сих пор не в ЕС : Гордон 13:36
- Украина планирует стать членом Евросоюза через 5-10 лет, - Шмыгаль : Фокус 13:35
- Украина планирует вступить в ЕС в ближайшие 5-10 лет, - Шмыгаль : Depo 13:33
- 13:23 22.03.2021 Украина хочет стать членом ЕС и НАТО на протяжении 5-10 лет - Шмыгаль : Интерфакс-Україна 13:31
- 22 марта, 2021, 13:13 Украина хочет стать членом ЕС в течение 5-10 лет, - Кабмин : Західна iнформаційна корпорація 13:17
- Шмыгаль назвал препятствия членства Украины в ЕС : MY.UA 13:16
- "Украина готова": Шмыгаль назвал сроки вступления Украины в ЕС : Апостроф 13:15
- Сегодня, 13:01 Шмыгаль считает реальным вступление Украины в ЕС через 5 - 10 лет : ReplyUA.net 13:12
- "Украина хочет вступить в ЕС в течение 5-10 лет" - Шмыгаль : Подробности.ua 13:11
- Украина хочет вступить в ЕС и НАТО за 5-10 лет, - Шмыгаль : Bigmir)net Новости 13:09
- Украина хочет в ближайшие 5-10 лет вступить в ЕС, - Шмыгаль : Медіаплатформа "НАШ" 13:09
- Украина в течение 5-10 лет хочет стать членом ЕС, принципиальных преград не вижу - Шмыгаль : ЛІГАБізнесІнформ 13:08
- Шмыгаль оценил сроки вступления Украины в ЕС : DsNews 13:03
- Украина хочет стать членом ЕС в течение 5-10 лет, - Шмыгаль : РБК-Україна 12:31