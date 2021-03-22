СБУ лишили полномочий расследовать дела по коррупции и экономике (62)

- Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности : Минфин 15:08
- Из СБУ заберут дела по коррупции и экономике: Зеленский подписал закон о Бюро экономической безопасности : NewsWeek 15:07
- Март, 22 в 15:05 Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности : ICTV Факти 15:06
- Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности : НефтеРынок 15:06
- У СБУ и налоговой милиции заберут полномочия по экономпреступлениям : Главред 15:06
- СБУ лишили полномочий расследовать дела по коррупции и экономике : From-UA.com 15:05
- В Украине создали Бюро экономической безопасности : 368.media 15:04
- Зеленский подписал закон о создании БЭБ : Матриця свободи 15:04
- Зеленский подписал закон о Бюро экономической безопасности : Дело.ua 15:03
- Зеленский подписал закон о Бюро экономической безопасности : Укринформ 15:02
- Зеленский утвердил запуск Бюро экономбезопасности : ЗА Київ 15:02
- Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности : Електронні Вісті 15:00
- Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности: чем будет заниматься : Луганский Радар 14:57
- Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности : Версии.com 14:53
- Президент подписал закон о создании Бюро экономической безопасности : Харківська ОДА 14:49
- 22 марта, 2021, 14:21 Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности Украины : Західна iнформаційна корпорація 14:47
- Зеленский подписал закон о создании Бюро экономбезопасности. Забрал часть полномочий СБУ : Український Бізнес Ресурс 14:45
- Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности : Бабель 14:45
- Закон "О Бюро экономической безопасности Украины" подписан президентом Владимиром Зеленским : Укрудпром 14:45
- В Украине создадут Бюро экономической безопасности: подписан закон : Подробности.ua 14:41
- Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности : Медіаплатформа "НАШ" 14:39
- Зеленский одобрил создание Бюро экономической безопасности : ЛІГАБізнесІнформ 14:38
- Зеленский одобрил создание Бюро экономической безопасности: что это значит : GlavPost.Com 14:38
- Зеленский утвердил запуск Бюро экономической безопасности : Шиповник.ua 14:36
- Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности: чем будет заниматься : Фокус 14:35
- Президент одобрил создание Бюро экономической безопасности : Экономические новости 14:34
- БЭБ заберет у СБУ дела по коррупции и экономике : Украина криминальная 14:33
- Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности : Obozrevatel 14:31
- Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности: чем будет заниматься : Апостроф 14:30
- Закон "О Бюро экономической безопасности Украины" подписан президентом Владимиром Зеленским : Fin.org.ua 14:30
- Президент подписал закон о создании Бюро экономической безопасности : PonomarOleg.com 14:21
- Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности : Капитал 14:20
- Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности, которое заменит налоговую милицию и департамент "К" СБУ : Преступности.нет 14:19
- Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности : ZN,UA 14:17
- Зеленский подписал закон о Бюро экономической безопасности : Новое Время 14:16
- Зеленский подписал закон о Бюро экономической безопасности : КП в Украине 14:16
- Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности : Вести.ua 14:16
- Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности : Олигарх Медиа 14:15
- Зеленский подписал закон о Бюро экономической безопасности : Слово і Діло 14:13
- Зеленский подписал закон о Бюро экономической безопасности : AgroPortal.ua 14:09
- Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности : Громадське телебачення 14:06
- Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности : УП: Економічна правда 14:04
- Зеленский подписал закон о Бюро экономической безопасности: подробности : DsNews 14:04
- Бюро экономической безопасности в Украине быть: Что за закон подписал Зеленский : Depo 14:03
- Из СБУ заберут дела по коррупции и экономике: Зеленский подписал закон о Бюро экономической безопасности : Українські національні новини 14:03