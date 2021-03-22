Украинская экономика упала на 4% в год пандемии - Госстат (41)

УП: Економічна правда 2021.03.22 17:04

Понедельник, 22 марта 2021, 16:31 Реальный ВВП Украины сократился на 4% в 2020 году, номинальный ВВП, то есть в фактических ценах, составил 4,194 трлн грн. Об этом сообщает Государственная служба статистики. ВВП в расчете на одну душу составляет 100,5 тысяч гривен. Больше всего по расчетам Госкомстата пострадали сфера временного размещения и организация питания, которая по объему в 2020 году сократилась на 28,5%.