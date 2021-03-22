22.03.2021 в 18:49 Украина открыла дело против 23 российских артистов, выступавших в Крыму (59)

InfoResist.org 2021.03.22 19:00

InfoResist Фото: скриншот с видео Прокуратура АРК открыла уголовное производство в отношении 23 российских артистов, которые выступали на открытии Крымского моста, сообщает пресс- служба ведомства. Дело начато по обращению главы ОО "Евромайдан-Крым" Сергея Мокренюка. "Начато уголовное производство по факту незаконного въезда\выезда из\на оккупированный полуостров 23 российских артистов, направлявшихся в Крым для