В Одессе погиб спасатель во время ликвидации пожара (46)

RegioNews 2021.03.22 22:12

22 марта 2021, 21:54 Несмотря на оказанную первую помощь, он скончался в карете "скорой" Несмотря на оказанную первую помощь, он скончался в карете "скорой" Фото из открытых источников В Одессе произошел пожар в двухэтажном частном доме, во время ликвидации которого погиб командир отделения государственной пожарно-спасательной части. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, передает RegioNews.