В Одессе погиб спасатель во время ликвидации пожара (46)

- В Одессе погиб спасатель во время ликвидации пожара : ПрессОрг24 22:39
- В Одессе погиб спасатель во время ликвидации пожара : NewsOne 22:39
- В Одессе погиб спасатель во время ликвидации пожара : RegioNews 22:12
- В Одессе во время тушения пожара умер спасатель : Главное 21:36
- В Одессе во время тушения дома умер спасатель : APnews.com.ua 21:31
- В Одессе погиб спасатель во время ликвидации пожара : DailyUA 21:25
- В ходе тушения пожара на Ленпоселке погиб спасатель : Одесский Наблюдатель 21:05
- В Одессе во время тушения пожара погиб спасатель : Слово і Діло 20:43
- В Одессе во время тушения пожара умер спасатель : Гордон 20:36
- Март, 22 в 20:28 Пожар в двухэтажном доме: в Одессе умер спасатель : ICTV Факти 20:36
- В Одессе погиб спасатель во время ликвидации пожара : Українські національні новини 20:33
- 22 марта, 2021, 20:04 В Одессе во время тушения пожара в доме умер спасатель : Західна iнформаційна корпорація 20:17
- В Одессе во время тушения пожара погиб 48-летний спасатель. Фото : Obozrevatel 20:16
- В Одессе во время тушения пожара в доме умер спасатель : Odessa.net.ua 20:13
- В Одессе при тушении пожара погиб пожарный : Лента новостей Одессы 20:09
- Спасатель погиб в Одессе при тушении пожара : Лента новостей Одессы 20:09
- В Одессе во время тушения пожара умер спасатель. Видео : РепортерUA 19:42
- В Одессе во время тушения пожара в доме умер спасатель : РБК-Україна 19:31
- В Одессе во время пожара умер спасатель : КП в Украине 19:16
- Спасатель погиб в Одессе при тушении пожара : Трасса Е95 19:14
- В Одессе во время тушения пожара погиб спасатель : Парламент.UA 19:10
- Упал с крыши: в Одессе погиб спасатель во время тушения пожара : 24 канал 19:00
- Сегодня 18:34 Командир пожарной части погиб во время тушения дома на окраине Одессы : Таймер Одесса 18:45
- 18:12 22/03/2021 В Одессе спасатель погиб при ликвидации пожара : ГолосUA 18:36
- В Одессе спасатель умер во время тушения пожара : Depo 18:30
- Во время выезда на пожар умер спасатель : Gazeta.ua 18:06
- В Одессе при тушении пожара погиб пожарный : 04868.com.ua Черноморск 18:01
- Одесса: спасатель, тушивший пожар на Ленпоселке, умер в "Скорой" : Рупор Одессы 17:32
- Ленпоселок: в ходе тушения пожара погиб командир отделения спасателей (ВИДЕО) : Правда за Одессу 17:29
- Во время тушения одесского пожара умер спасатель : Контекст-Причерноморье 17:22
- Смерть на работе: в Одессе умер спасатель, тушивший пожар на Ленпоселке : УСИ Одесса 17:19
- Умер в карете скорой: в Одессе во время тушения пожара стало плохо спасателю : ТСН.ua 17:17
- В Одессе во время тушения пожара умер спасатель (ВИДЕО) : Бессарабiя.UA 17:17
- В Одессе после после тушения пожара умер спасатель : Одесский обозреватель 17:14
- Сегодня в Одессе умер спасатель, участвовавший в ликвидации пожара : Лента новостей Одессы 17:09
- В Одессе во время тушения пожара погиб спасатель : Лента новостей Одессы 17:09
- На Ленпоселке во время тушения пожара погиб спасатель : Одесский Наблюдатель 17:05
- Спасатель погиб во время тушения пожара в Одессе: первые подробности : Факты 17:04
- Спасатель умер после тушения пожара в Одессе : Новое Время 17:02
- Сегодня в Одессе умер спасатель, участвовавший в ликвидации пожара : Вікна-Одеса 16:55
- В Одессе при тушении пожара погиб спасатель : MY.UA 16:46
- 22 марта, 16:18 В Одессе во время тушения пожара умер спасатель : Думская.net 16:33
- Резко стало плохо: на пожаре в Ленпоселке погиб командир спасательной части : Vgorode.ua 16:16
- На Ленпоселке во время тушения пожара погиб спасатель : Odessa Online 16:13
- В Одессе во время тушения пожара погиб спасатель, - ФОТО : 048.ua Одесса 16:01