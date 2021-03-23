У Кличко не исключили введение спецпропусков в общественном транспорте (561)

- В Украине лишь одна область осталась в "желтой" зоне карантина (карта) : Всеукраинские вести 23:00
- В Киевской области не будут останавливать общественный транспорт, несмотря на попадание в "красную" зону : Новости Киева 22:54
- За сутки в Украине сделали еще почти 11 тыс. COVID-прививок : Новости Ю 22:24
- Во всех регионах Украины за прошедшие сутки зафиксировали смерти от коронавируса: Где ситуация хуже всего : Новости Ю 22:23
- Во Львовской области за сутки 22 человека умерли от коронавируса и 995 заразились : Новости Ю 22:23
- 23 марта 2021, вторник, 21:52 В Киевской области не будут останавливать общественный транспорт, несмотря на попадание в "красную" зону : Українські Новини 22:15
- В Киевской области не будут останавливать работу общественного транспорта : Аргументы и Факты Украина 22:10
- Март, 23 в 21:53 Почти 400 тыс. заражений в сутки: статистика коронавируса в мире на 23 марта : ICTV Факти 22:06
- Голикова рассказала, почему Россия не ввела второй локдаун : Микола.net 22:04
- В России минимальный прирост COVID-19 за полгода : Ukr-Today.com 21:50
- Херсонщина - единственный регион Украины, оставшийся в "желтой" коронавирусной зоне : Новости Херсонщины 21:49
- сегодня в 21:00 В Донецкой области заболеваемость гриппом и ОРВИ на 45% превысила эпидпорог : Трибун Луганска 21:47
- Запрет ходить без маски, обновленные карантинные зоны и антирекорд смертей: ситуация с COVID-19 в Украине 23 марта : ТСН.ua 21:47
- COVID-19: на Херсонщине зафиксировано 141 новый случай инфицирования : Херсон Онлайн 21:37
- - 23 марта 2021 19:17 Кабмин ужесточил въезд в Украину: теперь нужен обязательный ПЦР-тест на COVID : EconomistUA 21:32
- Въезд в Украину только через обязательный ПЦР-тест на COVID : Днепр Вечерний 21:31
- Локдаун во Львовской области: будут ли останавливаться поезда : РБК-Україна 21:31
- МАУ хочет пояснений относительно альтернативной возможности въезда для иностранцев : PonomarOleg.com 21:21
- В Италии суточная смертность от COVID-19 - самая высокая за два месяца : Укринформ 21:17
- "Красная зона" в Киевской области: обнародована вероятность остановки транспорта : Подробности.ua 21:11
- Общенационального локдауна в Украине не будет - Степанов : Парламент.UA 21:10
- В Киеве думают над введением спецпропусков на транспорт : NewsWeek 21:07
- Львовская область с 25 марта переходит в "красную" зону : Гордон 21:06
- Третья волна коронавируса: за 23 марта госпитализировали рекордные 5,4 тыс. человек : Фокус 21:05
- В Киевской области не будут останавливать транспорт, - ОГА : Еспресо TV 21:04
- Рекордное количество украинцев за сутки скончалось от осложнений, вызванных коронавирусом : Первый Криворожский 21:03
- Жителям ОРДЛО отменили самоизоляцию: подробности : Знамя индустрии 21:03
- Самоизоляция или ПЦР-тест: для украинцев изменили правила возвращения из-за границы : Укринформ 21:02
- Самоизоляция или ПЦР-тест: для украинцев изменили правила возвращения из-за границы : MY.UA 21:01
- Будет ли в Украине общенациональный локдаун: Степанов дал четкий ответ : RUpor.info 20:42
- Херсонщина - единственный регион Украины, оставшийся в "желтой" коронавирусной зоне : Херсон Онлайн 20:37
- 20:27 23/03/2021 На Закарпатье продлили запрет перевозок в общественном транспорте : ГолосUA 20:36
- Запрет на работу общественного транспорта на Закарпатье продлили до конца месяца : БизнесЦензор 20:32
- В Киевской области не будут останавливать транспорт : РБК-Україна 20:16
- 20:12 23.03.2021 МАУ хочет пояснений относительно альтернативной возможности въезда для иностранцев : Интерфакс-Україна 20:15
- Запрет на пассажирские перевозки на Закарпатье продлен до 31 марта, - ОГА : RegioNews 20:12
- Красная зона в Черноморске: автобусы прекращать свою работу не будут : Одесский Паблик 20:11
- До конца марта из-за коронавируса на Закарпатье продлили запрет перевозок пассажиров автотранспортом : 7Днів.info 20:07
- В Татарстане подтверждено пять случаев смерти от коронавируса : Микола.net 20:04
- 23.03.2021 19:47 В Минздраве объяснили, грозит ли Украине общенациональный локдаун : ДонПресс 20:03
- В Закарпатье продлили запрет на регулярные автобусные перевозки : ТСН.ua 20:02
- Карантин в Киеве: проезд в общественном транспорте могут разрешить только по спецпропускам : 5 Канал 20:01
- 23.03.2021 19:30 Херсонщина - единственный регион Украины, оставшийся в "желтой" коронавирусной зоне : Kherson.net.ua 19:49
- На Закарпатье продлили запрет пассажирских перевозок до конца марта : Бабель 19:45
- 19:32 23.03.2021 Число суточных заражений COVID-19 в Молдове растет : Интерфакс-Україна 19:45
- Кабмин ввел новые правила для всех "зон": как изменился список ограничений : SkyNewsZP 19:37