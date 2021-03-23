У Кличко не исключили введение спецпропусков в общественном транспорте (561)

DsNews 2021.03.23 18:04

В Киеве могут вернуть специальные пропуска для проезда в общественном транспорте в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом вторник, 23 марта 2021, 17:58 Об этом заявил заместитель главы Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник в эфире телеканала "Украина 24", передает "ДС". "Если ситуация не будет улучшаться в части заболеваний и госпитализаций, то будем вводить и спецпропуска, до остановки транспорта и перехода к

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