Пасмурно и холодно: стало известно, какой будет погода в Киеве завтра (155)

УНИАН 2021.03.22 17:02

17:00, 22 марта 2021 Весь день в столице будут наблюдаться облака, а к вечеру даже может пойти дождь. Во вторник, 23 марта в Киеве будет облачная погода, а вечером возможен дождь. Об этом сообщает Погода УНИАН. В течение дня столбики термометров не поднимутся выше отметки +2°. В первой половине дня будет малооблачно, однако к обеду небо затянет тучами.

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