Известно, когда в Украину прибудет следующая вакцина - CoronaVac (305)

24 канал 2021.03.23 19:30

23 марта 2021 , 19:17 В Украину в ближайшее время прибудет еще одна вакцина против коронавируса / Pixabay Вакцину CoronaVac производства Sinovac Biotech поставят в Украину 25 марта. Об этом заявила компания-поставщик препарата Лекхим. Источник: Суспільне Руководитель отдела маркетинга Лекхима Элеонора Мирошник заявила, что 25 марта компания заберет и доставит первую партию вакцины. Информации о рейсе и времени его прибытия еще нет.

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