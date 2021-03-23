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Сильный дождь и снег: синоптик назвал погодных лузеров Украины 24 марта

Сильный дождь и снег: синоптик назвал погодных лузеров Украины 24 марта (33)

MY.UA 2021.03.23 09:16
23 марта, 07:09 В среду в двух регионах нашей страны спрогнозированы ливни со снегом. В среду, 24 марта, самая неблагоприятная погода в Украине будет на востоке - в Донецкой и Луганской областях ожидается сильный дождь со снегом. Дожди со снегом также прогнозируются в центральных и южных областях нашей страны, сообщили в Украинском гидрометцентре. В Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской,
СНЕГ, ОСАДОК, ПОГОДА, ГРАДУС, ДОЖДЬ, ТЕМПЕРАТУРА, Украина, Киев, Крым, Одесса, Ужгород
2021.03.23 (33)

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