Сильный дождь и снег: синоптик назвал погодных лузеров Украины 24 марта (33)

MY.UA 2021.03.23 09:16

23 марта, 07:09 В среду в двух регионах нашей страны спрогнозированы ливни со снегом. В среду, 24 марта, самая неблагоприятная погода в Украине будет на востоке - в Донецкой и Луганской областях ожидается сильный дождь со снегом. Дожди со снегом также прогнозируются в центральных и южных областях нашей страны, сообщили в Украинском гидрометцентре. В Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской,