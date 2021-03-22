Инвалидность или заболевание. Правительство готово платить за побочные эффекты от вакцины - Степанов (145)

Новое Время 2021.03.22 17:02

22 марта, 16:57 Вакцина AstraZeneca (Фото: REUTERS/Dado Ruvic) Если в результате вакцинации человеку будет установлена инвалидность или диагностировано заболевание, то государство осуществит соответствующие выплаты. Об этом заявил глава Минздрава Украины Максим Степанов в эфире Украина 24. Он также добавил, что, помимо компенсаций, государство полностью оплатит лечение. Степанов предупредил, что причин для беспокойства нет, так как вакцина

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