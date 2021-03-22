Оккупанты в сутки 5 раз открывали огонь, потерь нет, - штаб (157)

UATV 2021.03.23 09:45

23.03.2021 Фото штаб ООС За прошедшие сутки, 22 марта, в районе проведения операции Объединённых сил зафиксировали 5 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает UATV со ссылкой на штаб ООС. Вблизи населённого пункта Пески оккупанты вели огонь по позициям украинских защитников из запрещенных Минскими договорённостями миномётов 120 и 82 калибров. Недалеко от Богдановки российско-оккупационные войска обстреливали позиции

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