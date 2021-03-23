Полиция не планирует штрафовать граждан за отсутствие маски на улице - СМИ (507)

Гордон 2021.03.23 19:36

Нацполиция намерена сосредоточиться на проведении профилактической работы с гражданами по поводу необходимости ношения маски на улице в "красных" зонах, сообщили источники "РБК-Украина" в полиции. Сегодня 19.20 Полиция не планирует сразу штрафовать граждан, которые будут нарушать требование по ношению масок на улице и в парках в "красной" зоне карантина. Об этом "РБК-Украина" сказал источник в Национальной полиции.

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