Ермак обсудил с послами "Большой семерки" и ЕС ситуацию на Донбассе (17)

Укринформ 2021.03.22 22:17

22.03.2021 20:31 Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак обсудил с послами стран "Большой семерки" и послами Европейского Союза в Украине ситуацию с безопасностью на Донбассе. Как передает Укринформ, об этом сообщает Офис Президента. "Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с послами стран " Большой семерки " (G7) и Европейского Союза в Украине, которая состоялась в режиме видеоконференции.

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