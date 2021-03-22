Болгария выслала двух российских дипломатов из-за шпионского скандала (26)

Главное 2021.03.22 16:36

22 марта 2021 16:27 Министерство иностранных дел Болгарии объявило двух дипломатов из России персонами нон грата и дало им 72 часа на то, чтобы покинуть страну, сообщает bTV, ссылаясь на заявление болгарского МИДа. Ранее 22 марта прокуратура Болгарии сообщила, что двое российских дипломатов вели разведывательную деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. В посольстве РФ в Софии заявили, что "этот очередной безосновательный

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