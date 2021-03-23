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Еще один шаг к навязыванию гражданства РФ. ЕС не признает указ Путина по Крыму

Еще один шаг к навязыванию гражданства РФ. ЕС не признает указ Путина по Крыму (40)

FinOboz 2021.03.23 19:34
23.03.2021 В Евросоюзе подтверждают непризнание незаконной аннексии Крымского полуострова Россией. Это касается и указа президента России Владимира Путина по поводу земли на оккупированном украинском полуострове. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Европейской службы внешних действий. "Указ президента России о добавлении большей части Крыма и Севастополя в список приграничных территорий Российской Федерации, на которых
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2021.03.23 (40)

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