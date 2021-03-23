Еще один шаг к навязыванию гражданства РФ. ЕС не признает указ Путина по Крыму (40)

FinOboz 2021.03.23 19:34

23.03.2021 В Евросоюзе подтверждают непризнание незаконной аннексии Крымского полуострова Россией. Это касается и указа президента России Владимира Путина по поводу земли на оккупированном украинском полуострове. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Европейской службы внешних действий. "Указ президента России о добавлении большей части Крыма и Севастополя в список приграничных территорий Российской Федерации, на которых