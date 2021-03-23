Еще один шаг к навязыванию гражданства РФ. ЕС не признает указ Путина по Крыму (40)

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- ЕС не признает указ Путина о запрете украинцам владеть землей в оккупированном Крыму, - Европейская служба внешних связей : Всеукраинские вести 19:59
- Украинцев лишили земли в Крыму: ЕС отреагировал на указ Путина : GlavPost.Com 19:38
- Еще один шаг к навязыванию гражданства РФ. ЕС не признает указ Путина по Крыму : FinOboz 19:34
- ЕС осудил указ Путина о лишении украинцев права на землю в Крыму : ОбщеЖитие Online 19:12
- ЕС осудил указ Путина о лишении украинцев права владеть землей в оккупированном Крыму : НикВести 19:10
- "Произвольное лишение собственности": в Евросоюзе прокомментировали указ Путина о земле в Крыму : Крым.Реалии RFE/RL 18:53
- 23 марта 2021 18:20 В ЕС осудили решение Путина запретить украинцам владеть землёй в Крыму : Klymenko time 18:50
- ЕС раскритиковал указ Путина о запрете украинцам владеть землей в оккупированном Крыму: Нарушение международного гуманитарного права : Бабель 18:45
- ЕС раскритиковал указ Путина о лишении украинцев земли : Hubs 18:41
- В ЕС прокомментировали "крымский указ" Путина : Gazeta.ua 18:36
- Евросоюз осудил "указ" Путина о лишении украинцев прав на землю в Крыму : Флот2017 18:35
- В ЕС уличили Путина в навязывании гражданства РФ указом по Крыму : From-UA.com 18:35
- ЕС осудил указ Путина о запрете для украинцев владеть землей в оккупированном Крыму : ТСН.ua 18:32
- Лишение украинцев права на землю в Крыму: ЕС осудил указ Путина : Політична Думка 18:20
- ЕС осудил указ Путина о лишении украинцев земли в Крыму : Bigmir)net Новости 18:09
- Евросоюз не признает указ Путина о запрете украинцам владеть землей в Крыму : Гордон 18:06
- В ЕС не признают указ Путина, запрещающий украинцам владеть землей в аннексированном Крыму : Громадське телебачення 18:06
- ЕС осудил решение Путина лишить крымчан права собственности на землю : Матриця свободи 18:04
- Украинцев лишили земли в Крыму: ЕС отреагировал на указ Путина : Сегодня.ua 18:02
- ЕС не признает указ Путина о владении землей в аннексированном РФ Крыму : FaceNews 18:00
- 23.03.2021 в 17:50 В ЕС отреагировали на желание оккупантов забрать земли у украинцев : InfoResist.org 18:00
- Лишение украинцев права на землю в Крыму: ЕС осудил указ Путина : Вибори в Україні та світі 17:46
- В ЕС не признали указ Путина о запрете украинцам иметь землю в Крыму : Главред 17:36
- ЕС не признал указ Путина о лишении украинцев права на землю в оккупированном Крыму : GuildHall 17:35
- В ЕС осудили указ Путина о "запрете" украинцам владеть землей в Крыму : Obozrevatel 17:31
- В Европе осудили указ Путина о запрете украинцам владеть крымской землей : ZN,UA 17:17
- Еще один шаг к навязыванию гражданства РФ. ЕС не признает указ Путина по Крыму : РБК-Україна 17:16
- ЕС отреагировал на указ Путина относительно Крыма и украинцев : Online.ua 17:15
- ЕС отреагировал на указ Путина о запрете украинцам владеть землей в Крыму : Аргументы и Факты Украина 17:10
- "Незаконно". Евросоюз отреагировал на запрет оккупантов украинцам владеть землей в Крыму : ЛІГАБізнесІнформ 17:08
- Евросоюз не признает путинский указ о запрете украинцам владеть землей в Крыму : DsNews 17:04
- ЕС осудил указ Путина о лишении украинцев права владеть землей в оккупированном Крыму : Українська правда 16:41
- ЕС осудил указ Путина о лишении украинцев права владеть землей в оккупированном Крыму : УП Європейська правда 16:33
- ЕС не признает указ Путина о запрете украинцам владеть землей в оккупированном Крыму, - Европейская служба внешних связей : Цензор.Нет 16:32
- В ЕС отреагировали на указ Путина, запрещающий украинцам владеть землей в оккупированном Крыму : УНИАН 16:17