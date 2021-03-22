10 компаний хотят убрать краску с здания Офиса Президента после акции в поддержку Стерненко (65)

MY.UA 2021.03.22 22:31

22 марта, 20:18 Офис Президента заявляет, что 10 компаний предложили услуги по уборке краски со здания Офиса, нанесенной протестующими в поддержку осужденного к 7 годам лишения свободы активиста Сергея Стерненко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса на странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "Сейчас Государственное управление делами выбирает компании, которые будут

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