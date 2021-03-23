В полиции назвали имена семерых участников беспорядков на Банковой (36)

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- 23 марта 2021, вторник, 16:47 Полиция назвала организаторов погрома возле Офиса Президента в Киеве 20 марта : Українські Новини 17:15
- МВД назвало имена причастных к беспорядкам возле ОП : ForUm 17:05
- 23.03.2021 16:51 В Нацполиции назвали имена участников беспорядков под ОПУ: "Все понесут наказание" : ДонПресс 17:03
- 23 марта 2021, 16:55 Протест под Офисом Зеленского: в МВД назвали фамилии виновных и открыли уголовное дело : Dialog.ua 17:03
- В полиции назвали имена семерых участников беспорядков на Банковой : Вести-UA 16:54
- 23 марта, 2021, 16:17 В МВД назвали фамилии причастных к беспорядкам у Офиса президента : Західна iнформаційна корпорація 16:47
- Беспорядки в поддержку Стерненко: МВД обнародовало имена тех, кого хочет обвинить в изуродовании ОП (Видео) : IPnews 16:45
- МВД хочет наказать за изуродованный Офис президента еще одного активиста : Ракурс 16:25
- Протест на Банковой: в полиции назвали имена активистов, которым подготовили подозрения : ZN,UA 16:17
- Фамилии идентифицированных погромщиков Офиса президента опубликовала нацполиция : 7Днів.info 16:07
- Хотят наказать за порчу офиса Зеленского: МВД обнародовало имена : Факты 16:04
- В МВД назвали фамилии причастных к акции под ОП: подозрение вручили еще одному активисту : 24 канал 16:00
- В МВД назвали фамилии активистов, которых подозревают в порче имущества Офиса президента [видео] : КП в Украине 15:46
- В МВД назвали фамилии причастных к беспорядкам под ОПУ : Слово і Діло 15:43
- МВД назвало имена подозреваемых в повреждении фасада Офиса президента : RegioNews 15:42
- В МВД назвали имена причастных к "штурму" Офиса президента : Гуру.ua 15:40
- Март, 23 в 15:06 В МВД назвали имена причастных к беспорядкам под Офисом президента : ICTV Факти 15:36
- Погром на Банковой: в полиции назвали имена провокаторов : ASPInews 15:31
- 23.03.2021 в 15:23 МВД опубликовало список подозреваемых в беспорядках на Банковой. Третий подозреваемый уже получил подозрение : InfoResist.org 15:30
- Они громили Офис Президента: полиция опубликовала список : Вести.ua 15:15
- МВД обнародовало имена тех, кого хочет наказать за изуродованный Офис президента : Українська правда 15:11
- 14:53 23.03.2021 В МВД назвали фамилии причастных к беспорядкам возле ОП : Петр и Мазепа 15:10
- У Авакова назвали фамилии причастных к беспорядкам на Банковой : Главред 15:06
- В МВД назвали лиц, которых считают причастными к беспорядкам у ОПГ во время акции в поддержку Стерненко : Еспресо TV 15:04
- Геращенко озвучил фамилии самых активных участников беспорядков на Банковой : DsNews 15:03
- Нацполиция опубликовала фамилии идентифицированных погромщиков Офиса президента : Страна.ua 15:02
- Беспорядки у стен Офиса президента: в МВД назвали фамилии причастных : MY.UA 15:01
- Беспорядки у стен Офиса президента: в МВД назвали фамилии причастных : Новости Киева 14:54
- Беспорядки у стен Офиса президента: в МВД назвали фамилии причастных : Апостроф 14:45
- В полиции назвали имена участников беспорядков под ОП, которые будут наказаны. Видео : Obozrevatel 14:31
- В МВД назвали фамилии причастных к беспорядкам у Офиса президента : РБК-Україна 14:31
- "Сыну Перуна" Филимонову, которому вручили подозрение из-за погрома на Банковой, грозит до семи лет в тюрьме : Страна.ua 14:17
- Одному из организаторов беспорядков под ОП объявили подозрение : Версии.com 13:53
- Протесты под Офисом президента: полиция объявила подозрение лидеру движения "Гонор" Филимонову : Бабель 12:45
- Полиция объявила оподозрение в хулиганстве одному из организаторов беспорядков у Офиса Президента : Електронні Вісті 12:45