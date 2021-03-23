В полиции назвали имена семерых участников беспорядков на Банковой (36)

Вести-UA 2021.03.23 16:54

Кто попал в список Северин Илькив, Вести-UA.net Сегодня, 16:40 / Автор: Обозреватель В Нацполиции назвали имена семерых людей, причастных к погромам под Офисом президента на акции, которая 20 марта прошла в поддержку осужденного Сергея Стерненко. На сайте ГУНП Украины опубликовали видео, составленное из фрагментов записей, сделанных в ходе беспорядков. На титрах в ролике указаны имена мужчин, которых правоохранители опознали