США ввели санкции против китайских представителей из-за нарушения прав человека (1)

Парламент.UA 2021.03.22 23:40

В список санкций включены Ван Цзюньчень и Чэнь Мингуо Автор: Татьяна Карпишин 22 марта, 23:02 США ввели санкции против двух руководителей Синьцзянского автономного округа Китая, причастных к преследованию и пыткам против этнических уйгуров. Об этом говорится в официальном сообщении американского ведомства. В список санкций включены Ван Цзюньчень, секретарь партийного комитета Синьцзянского производственно-строительного корпуса (XPCC), а также Чэнь