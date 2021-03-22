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США ввели санкции против китайских представителей из-за нарушения прав человека

США ввели санкции против китайских представителей из-за нарушения прав человека (1)

Парламент.UA 2021.03.22 23:40
В список санкций включены Ван Цзюньчень и Чэнь Мингуо Автор: Татьяна Карпишин 22 марта, 23:02 США ввели санкции против двух руководителей Синьцзянского автономного округа Китая, причастных к преследованию и пыткам против этнических уйгуров. Об этом говорится в официальном сообщении американского ведомства. В список санкций включены Ван Цзюньчень, секретарь партийного комитета Синьцзянского производственно-строительного корпуса (XPCC), а также Чэнь
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2021.03.23 (1)

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