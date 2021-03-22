США ввели санкции против китайских представителей из-за нарушения прав человека (1)

Парламент.UA 2021.03.22 23:40
В список санкций включены Ван Цзюньчень и Чэнь Мингуо
Автор: Татьяна Карпишин
22 марта, 23:02
США ввели санкции против двух руководителей Синьцзянского автономного
округа Китая, причастных к преследованию и пыткам против этнических уйгуров.
Об этом говорится в официальном сообщении американского ведомства.
В список санкций включены Ван Цзюньчень, секретарь партийного комитета
Синьцзянского производственно-строительного корпуса (XPCC), а также Чэнь
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