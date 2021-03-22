"Британский" штамм коронавируса мутировал в Украине: ученые заявили о серьезной опасности (2)

Луганский Радар 2021.03.22 13:56
Мар 22, 2021
Британский штамм коронавируса, который недавно обнаружили в Киеве,
мутировал в той части вируса, которая отвечает за скорость размножения в
клетке и реактивность иммунной системы человека.
Об этом сообщается на Facebook-странице Института молекулярной биологии и
генетики.
Проведя секвенирование 17 образцов, отобранных у больных из Ивано-
Франковска, и двух - из Киева, ученые ИМБГ обнаружили во всех образцах
ШТАММ, РЕАКТИВНОСТЬ, УКРАИНА, ВИРУС, ГЕНЕТИК, МУТАЦИЯ, Тукало
, Украина
, Киев
, Лондон
, Ивано-Франковск
, Великобритания