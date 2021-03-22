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"Британский" штамм коронавируса мутировал в Украине: ученые заявили о серьезной опасности

"Британский" штамм коронавируса мутировал в Украине: ученые заявили о серьезной опасности (2)

Луганский Радар 2021.03.22 13:56
Мар 22, 2021 Британский штамм коронавируса, который недавно обнаружили в Киеве, мутировал в той части вируса, которая отвечает за скорость размножения в клетке и реактивность иммунной системы человека. Об этом сообщается на Facebook-странице Института молекулярной биологии и генетики. Проведя секвенирование 17 образцов, отобранных у больных из Ивано- Франковска, и двух - из Киева, ученые ИМБГ обнаружили во всех образцах
ШТАММ, РЕАКТИВНОСТЬ, УКРАИНА, ВИРУС, ГЕНЕТИК, МУТАЦИЯ, Тукало, Украина, Киев, Лондон, Ивано-Франковск, Великобритания
2021.03.23 (2)

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