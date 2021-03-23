СБУ лишили полномочий расследовать дела по коррупции и экономике (1)

From-UA.com 2021.03.22 15:05

22.03.2021 14:37 Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Главы государства. Речь идет о законе "О Бюро экономической безопасности Украины" No 1150-ІХ, который Верховная Рада приняла 28 января 2021 года. Документ создает институциональные условия для защиты экономических процессов от давления силовых органов, поддерживается международными