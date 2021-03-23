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СБУ лишили полномочий расследовать дела по коррупции и экономике

СБУ лишили полномочий расследовать дела по коррупции и экономике (1)

From-UA.com 2021.03.22 15:05
22.03.2021 14:37 Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Главы государства. Речь идет о законе "О Бюро экономической безопасности Украины" No 1150-ІХ, который Верховная Рада приняла 28 января 2021 года. Документ создает институциональные условия для защиты экономических процессов от давления силовых органов, поддерживается международными
БЮРО, ЗЕЛЕНСКИЙ, БЕЗОПАСНОСТЬ, СФЕРА, ПРАВОНАРУШЕНИЕ, ВЫЯВЛЕНИЕ, Зеленский, Украина
2021.03.23 (1)

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