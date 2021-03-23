СБУ лишили полномочий расследовать дела по коррупции и экономике (1)

From-UA.com 2021.03.22 15:05
22.03.2021 14:37
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании Бюро
экономической безопасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу
Главы государства.
Речь идет о законе "О Бюро экономической безопасности Украины" No 1150-ІХ,
который Верховная Рада приняла 28 января 2021 года.
Документ создает институциональные условия для защиты экономических
процессов от давления силовых органов, поддерживается международными
БЮРО, ЗЕЛЕНСКИЙ, БЕЗОПАСНОСТЬ, СФЕРА, ПРАВОНАРУШЕНИЕ, ВЫЯВЛЕНИЕ, Зеленский
, Украина