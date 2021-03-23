Экономика в 2020 году сократилась на 4%. Госстат уточнил данные (61)

E-Finance 2021.03.23 15:30

Реальный ВВП Украины в 2020 году по сравнению с 2019 годом сократился на 4%. Об этом сообщает Государственная служба статистики. По данным Госстата, номинальный ВВП в 2020 году составил 4 194,1 млрд, а ВВП в расчете на одного человека - 100 470 грн. Таким образом Госстат улучшил оценку падения экономики в IV квартале с 0,7% до 0,5%. Юрий Тарасовский ЛIГАБiзнесIнформ

УКРАИНА, ПАДЕНИЕ, ГОД, КВАРТАЛ, ЭКОНОМИКА, СТАТИСТИК, Петрашко, Украина