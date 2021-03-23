Экономика в 2020 году сократилась на 4%. Госстат уточнил данные (61)

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- Март, 23 в 12:49 Украина выдержала вызовы пандемии и прошла пик падения экономики - Петрашко : ICTV Факти 13:06
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