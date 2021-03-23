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Фокус: Украина

В Украине возбуждено уголовное дело в отношении 23 российских артистов (19)

MY.UA 2021.03.23 07:16
23 марта, 05:03 В Украине возбуждено уголовное дело в отношении 23 российских артистов из- за въезда на территорию Крыма, сообщает BAGNET со ссылкой на Генеральную прокуратуру Украины. 23 артиста въехали на полуостров для участия в концерте по случаю открытия Крымского моста. "Начато уголовное производство по факту незаконного въезда/ выезда из/на оккупированный полуостров 23 российских артистов, которые направлялись в
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2021.03.23 (19)

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