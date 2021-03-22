В Одессе погиб спасатель во время ликвидации пожара (8)

RegioNews 2021.03.22 22:12
22 марта 2021, 21:54
Несмотря на оказанную первую помощь, он скончался в карете "скорой"
Несмотря на оказанную первую помощь, он скончался в карете "скорой"
Фото из открытых источников
В Одессе произошел пожар в двухэтажном частном доме, во время ликвидации
которого погиб командир отделения государственной пожарно-спасательной
части.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области,
передает RegioNews.
ПОЖАР, СКОРАЯ, СПАСАТЕЛЬ, ОДЕССА, ТУШЕНИЕ, САМОЧУВСТВИЕ, Одесса, Украина