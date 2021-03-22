Украине грозит дефицит питьевой воды, - Госэкоинспекция (10)

Новости N 2021.03.22 19:11

Сегодня в 17:52 Украине грозит дефицит питьевой воды, - Госэкоинспекция В Украине в течение 30 лет начнется дефицит питьевой воды. Об этом заявили в Госэкоинспекции. Отмечается, что ситуация с питьевой водой ухудшается из-за сброса опасных веществ, недостаточно очищенных стоков и засорения рек. Так, в службе приводят данные метеорологов, согласно которым концентрация токсичных соединений в реках в 30-40 раз превышает предельно допустимые нормы.