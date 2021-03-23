"Катастрофический моральный провал": в ВОЗ раскритиковали распределение вакцин от коронавируса в мире (21)

Iнше ТВ 2021.03.23 09:06

08:48 23.03.2021 Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус раскритиковал богатые страны за неравномерное распределение вакцин от коронавируса в мире. Как передает Укринформ, об этом шла речь на брифинге ВОЗ. По его словам, разрыв между количеством прививок в богатых и бедных странах растет каждый день. Глава ВОЗ назвал отсутствие равных возможностей в доступе к вакцинам от