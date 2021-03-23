"Катастрофический моральный провал": в ВОЗ раскритиковали распределение вакцин от коронавируса в мире (21)

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- 09:16 23/03/2021 В ВОЗ озабочены неравномерным распределением вакцин : ГолосUA 09:36
- Глава ВОЗ высказал все, что думает о богатых странах, которые не хотят делиться вакциной : Фраза.ua 09:36
- В ВОЗ назвали распределение COVID-вакцин катастрофическим моральным провалом : ForUm 09:35
- "Катастрофический моральный провал": в ВОЗ раскритиковали распределение вакцин от коронавируса в мире : Iнше ТВ 09:06
- В ВОЗ назвали отсутствие равного доступа к вакцинам "катастрофическим моральным провалом" : Матриця свободи 09:04
- "Это провал". ВОЗ раскритиковала богатые страны за неравномерное распределение вакцин от коронавируса : Страна.ua 08:47
- Катастрофический моральный провал: ВОЗ раскритиковал богатые страны за ситуацию с вакцинами : Факты 08:34
- "Моральный провал": ВОЗ сделала важное заявление : Экономические новости 07:34
- Глава ВОЗ осудил COVID-вакцинацию молодежи : Новости N 07:11
- В ВОЗ резко отреагировали на неравное распределение вакцин от Covid-19 : Gazeta.ua 05:35
- В ВОЗ считают моральным провалом распределение вакцин между странами : Українська правда 04:41
- Распределение COVID-вакцин является катастрофическим моральным провалом - ВОЗ : MY.UA 03:46
- Распределение COVID-вакцин является катастрофическим моральным провалом - ВОЗ : Укринформ 03:32
- Катастрофический провал: ВОЗ высказалась о доступе стран к COVID-вакцинам : GlavPost.Com 02:38
- В ВОЗ назвали неравное распределение вакцин от COVID-19 "моральным провалом" : УНИАН 02:32
- Богатые государства вакцинируют молодежь за счет жизней пожилых людей из бедных стран, - глава ВОЗ Гебрейесус : Newzz.in.ua 02:09
- Богатые государства вакцинируют от COVID-19 молодежь за счет жизней пожилых людей из бедных стран, - глава ВОЗ Гебрейесус : Цензор.Нет 02:02
- Богатые государства вакцинируют молодежь за счет жизней пожилых людей из бедных стран, - глава ВОЗ Гебрейесус : Цензор.Нет 01:32
- Гендиректор ВОЗ раскритиковал богатые страны за неравное распределение вакцин от COVID-19 : Рубрика 00:32
- Глава ВОЗ раскритиковал богатые страны за неравное распределение вакцин от COVID-19 : Еспресо TV 00:05
- "Моральный провал": ВОЗ раскритиковала страны за неравный доступ к вакцинам : ТСН.ua 00:02