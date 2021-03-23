В киевском метро впервые с помощью дефибриллятора спасли человека (29)

ForUm 2021.03.23 14:05

23.03.2021 13:40 Вчера впервые с помощью дефибриллятора удалось спасти жизнь пассажира столичной подземки. Случай произошел около 9:00 на станции "Дворец спорта", сообщила пресс- служба предприятия. Оборудование применил работник Управления полиции в метрополитене, который в этот день работал на станции. Дефибрилляторы в столичном метрополитене были размещены в мае прошлого года. В 2020 году оборудования использовалось 10 раз, в 2021 - шесть.