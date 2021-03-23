В киевском метро впервые с помощью дефибриллятора спасли человека (29)

- В киевском метро впервые с помощью дефибриллятора спасли человека : ForUm 14:05
- В Киеве впервые установленный в метро дефибриллятор помог спасти жизнь пассажира : Версии.com 13:53
- В метро Киева реанимировали мужчину : FaceNews 13:30
- 13:08 23.03.2021 В Киеве впервые установленный в метро дефибрилятор помог спасти жизнь пассажира : Интерфакс-Україна 13:16
- В киевском метро дефибриллятор спас жизнь человеку : Парламент.UA 13:10
- В Киеве в метро спасли жизнь мужчине: помогло недавнее обновление в подземке В метро Киева полицейский впервые использовал дефибриллятор, установленный на платформе : Луганский Радар 12:57
- В Киеве в метро спасли жизнь мужчине: помогло недавнее обновление в подземке : Новости Киева 12:54
- В Киеве в метро спасли жизнь мужчине: помогло недавнее обновление в подземке : MY.UA 12:46
- В Киеве в метро спасли жизнь мужчине: помогло недавнее обновление в подземке : Апостроф 12:30
- В киевском метро благодаря дефибриллятору спасли жизнь мужчине : Depo 12:30
- В метро Киева полицейский реанимировал мужчину с помощью дефибриллятора : РИА Мелитополь 12:28
- В киевском метро впервые спасли жизнь человеку благодаря дефибриллятору : Наш Киев 12:05
- В киевском метрополитене удалось спасти жизнь благодаря недавно установленному дефибриллятору : UA.news 11:50
- В столичном метро спасли жизнь мужчине благодаря дефибриллятору : RUpor.info 11:42
- 11:18 23/03/2021 В столичной подземке применили дефибриллятор к пассажиру-сердечнику : ГолосUA 11:36
- В столичном метро спасли мужчину благодаря установленному дефибриллятору, - врач : Еспресо TV 11:34
- В метро Киева полицейский реанимировал мужчину с помощью дефибриллятора : Аргументы и Факты Украина 11:10
- Март, 23 в 10:39 Реанимировал полицейский: в метро Киева с помощью дефибриллятора спасли мужчину : ICTV Факти 11:06
- В Киевском метро впервые спасли жизнь пассажиру с помощью дефибриллятора : 44.ua 11:05
- В метро Киева мужчину реанимировали с помощью автоматического дефибриллятора : КиевВласть.com.ua 10:49
- В киевском метро с помощью дефибриллятора спасли мужчину : Укринформ 10:47
- Благодаря дефибриллятору в столичном метро спасли 56-летнего мужчину : Цензор.Нет 10:32
- Случай в киевском метро: "Спасена жизнь! 56-летнего мужчины. С использованием дефибриллятора" : Факты 09:04
- В столичном метро благодаря дефибриллятору спасли жизнь мужчине : УНИАН 03:02
- В метро полицейский откачал мужчину с помощью дефибриллятора : Gazeta.ua 01:05
- В метро Киева полицейский спас жизнь мужчине с помощью дефибриллятора : Новости Киева 00:54
- В метро Киева полицейский спас жизнь мужчине с помощью дефибриллятора : Obozrevatel 00:01