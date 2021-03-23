Содержание проектов документов ТКГ не разглашают по просьбе Франции, Германии и ОБСЕ - Арестович (27)

DailyUA 2021.03.23 04:25

Содержание документов минского переговорного процесса не раскрывается до момента их подписания по просьбе Франции, Германии и ОБСЕ. Об этом в эфире Радио Донбас.Реалии сообщил советник по информационной политике украинской делегации в трехстороннем контактной группе Алексей Арестович, отвечая на вопрос, почему не раскрываются предложения Франции, Германии и Украины по ключевым кластерам в реализации Минских соглашений, которые сейчас