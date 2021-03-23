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Количество погибших во время стрельбы в Колорадо возросло до 10

Количество погибших во время стрельбы в Колорадо возросло до 10 (36)

ПрессОрг24 2021.03.23 07:40
23 Мар, 5:03 По меньшей мере 10 человек погибли в результате стрельбы в супермаркете в штате Колорадо. Соответствующее заявление опубликовано в понедельник в Twitter полицейского управления города Боулдер, передает УНН. Цитата "Погибли 10 человек", - говорится в заявлении. Что предшествовало Ранее СМИ сообщали, что жертвами стрельбы стали по меньшей мере шесть человек, среди которых сотрудник правоохранительных органов, который прибыл
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