Количество погибших во время стрельбы в Колорадо возросло до 10 (36)

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- В США мужчина устроил стрельбу в супермаркете. Погибли не менее 10 человек : Восточный проект 10:16
- В Колорадо неизвестный открыл стрельбу в супермаркете: погибли 10 человек, среди них полицейский : RUpor.info 10:12
- 09:40 23/03/2021 Американском Колорадо стрелок убил 10 человек : ГолосUA 10:06
- В Колорадо произошла стрельба в супермаркете: 10 человек погибли : TK Media 09:46
- В США мужчина расстрелял 10 человек в супермаркете: погиб офицер полиции : NewsOne 09:39
- Массовая стрельба прогремела в продуктовом магазине, много жертв: "Мы соболезнуем...", кадры трагедии : Politeka 08:41
- США: мужчина открыл стрельбу из винтовки, погибли 10 человек : Матриця свободи 08:04
- В одном из супермаркетов Колорадо преступник открыл стрельбу: Количество погибших достигло 10 человек : 112.ua 08:00
- Стрельба в супермаркете Колорадо: погибли по меньшей мере 10 человек : Крым.Реалии RFE/RL 07:53
- В США мужчина устроил стрельбу в супермаркете. Погибли не менее 10 человек : Бабель 07:45
- Мужчина открыл стрельбу в супермаркете, есть жертвы : Подробности.ua 07:40
- Шесть человек погибли во время стрельбы в Колорадо : ПрессОрг24 07:40
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