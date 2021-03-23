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Фокус: Украина

Водителя дипломата РФ в Страсбурге разыскивают из-за продажи 300 крадених велосипедів

Водителя дипломата РФ в Страсбурге разыскивают из-за продажи 300 крадених велосипедів (30)

УП Європейська правда 2021.03.23 09:32
Вторник, 23 марта 2021, 08:26 Гражданина России-водителя дипломата консульства РФ в Страсбурге, заподозрили в систематической перепродаже краденых велосипедов, дело расследует полиция. Об этом пишет местная редакция France Bleu, сообщает "Европейская правда". 40-летнего россиянина заподозрили в том, что он сбывал краденные велосипеды через сайт мелких объявлений Leboncoin. Речь идет об около 300 велосипедов, часто электровелосипедов, общей
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