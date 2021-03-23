СМИ показали колонну бронетехники в Беларуси возле границы с Польшей и Литвой (30)

Всеукраинские вести 2021.03.23 13:00

22 марта польский белорусскоязычный телеканал "Белсат" показал в Telegram видео с колонной белорусской тяжелой военной техники возле границы с Польшей. Телеканал уточнил, что ролик прислали читатели из города Гродно. На нем зафиксирован проезд в темное время суток нескольких десятков бронемашин, на которых были государственные флаги Беларуси. Бронетехника снята издали, она похожа на БМП, боевые машины пехоты.