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Фокус: Украина

- 23 марта 2021 12:05 Очередная эскалация: МИД Украины отреагировало на открытие российской партии в Донецке (28)

EconomistUA 2021.03.23 12:32
Министерство иностранных дел Украины отреагировало на открытие в Донецке и Луганске представительства партии "Справедливая Россия - За правду". Такие действия МИД рассматривает как очередное доказательство эскалации Россией ситуации в ОРДЛО. Об этом в комментарии заявил спикер МИД Олег Николенко. "Российские власти продолжают открыто пренебрегать минскими договоренностями и осуществлять шаги для затягивания пока неподконтрольных
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