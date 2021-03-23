- 23 марта 2021 12:05 Очередная эскалация: МИД Украины отреагировало на открытие российской партии в Донецке (28)

EconomistUA 2021.03.23 12:32

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на открытие в Донецке и Луганске представительства партии "Справедливая Россия - За правду". Такие действия МИД рассматривает как очередное доказательство эскалации Россией ситуации в ОРДЛО. Об этом в комментарии заявил спикер МИД Олег Николенко. "Российские власти продолжают открыто пренебрегать минскими договоренностями и осуществлять шаги для затягивания пока неподконтрольных