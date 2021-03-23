Британский штамм COVID-19 распространился по всей Украине, он в три раза заразнее (36)

Obozrevatel 2021.03.23 11:46

Карина Бондаренко 12 минут назад Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что британский штамм коронавируса распространился по всей Украине, что связано с ростом заболеваемости и госпитализаций. На брифинге 23 марта он сообщил, что британская мутация COVID-19 в три раза заразнее обычного штамма, вариант вируса более агрессивный и поражает молодых людей. Для этого штамма характерно более тяжелое течение болезни.