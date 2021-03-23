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Въезд в Украину гражданами и иностранцами через границу и КПВВ: Новые карантинные правила объяснили в ГПСУ

Въезд в Украину гражданами и иностранцами через границу и КПВВ: Новые карантинные правила объяснили в ГПСУ (34)

Новости Донбасса 2021.03.23 15:10
Кабмин изменил правила въезда в Украину В Госпогранслужбе Украины пояснили изменения в правилах въезда на территорию страны через границу и КПВВ на линии соприкосновения гражданами Украины и иностранцами, которые внесло правительство своим постановлением. "Новости Донбасса" узнали детали изменений у спикера ГПСУ Андрея Демченко. Пересечение государственной границы Иностранцы, кроме обязательного полиса страхования, теперь обязаны также
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