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Фокус: Украина

В Харькове задержали российского наемника, отсидевшего в РФ срок за наркотики - СБУ (32)

Судебно-юридическая газета 2021.03.23 16:42
15:42, 23 марта 2021 В ходе проведения обыска по месту жительства задержанного в пригороде Харькова правоохранители обнаружили и изъяли боевые гранаты РГД-5 и РГО с запалом. Источник фото: Facebook/Владислав Абдула Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Харькове гражданина Украины, который по собственной инициативе начал сотрудничество с российско- террористическими войсками, оккупировавшими часть территории Луганской
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