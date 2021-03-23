В Харькове задержали российского наемника, отсидевшего в РФ срок за наркотики - СБУ (32)

Судебно-юридическая газета 2021.03.23 16:42

15:42, 23 марта 2021 В ходе проведения обыска по месту жительства задержанного в пригороде Харькова правоохранители обнаружили и изъяли боевые гранаты РГД-5 и РГО с запалом. Источник фото: Facebook/Владислав Абдула Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Харькове гражданина Украины, который по собственной инициативе начал сотрудничество с российско- террористическими войсками, оккупировавшими часть территории Луганской