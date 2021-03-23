Задержан боевик "ЛНР", судимый за наркотики (26)

- 23 Марта, 2021 Контрразведка СБУ задержала боевика "ЛНР", который после тюремного срока за наркотики в РФ вернулся в Украину : Маю право 14:58
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- Контрразведка СБУ задержала в Харьковской области вооруженного боевика "ЛНР" : QHA Кримські новини 14:25
- Контрразведка СБУ задержала боевика "ЛНР", который после тюремного срока за наркотики в РФ вернулся в Украину : Преступности.нет 14:19
- Отсидел в России за наркотики и вернулся на родину: под Харьковом задержали боевика "ЛНР" (видео) : Телеграф.com.ua 13:44
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- Задержали вооруженного боевика ЛНР : Gazeta.ua 13:36
- Боевика ЛНР поймали на Харьковщине - видео эффектного задержания : Ракурс 13:25
- Контрразведка СБУ задержала на Харьковщине боевика "ЛНР" (видео) : MyKharkov.info 13:17
- На Харьковщине СБУ задержала боевика "ЛНР" : RegioNews 13:12
- Контрразведка СБУ задержала на Харьковщине боевика "ЛНР" : ForUm 13:05
- Фото, видео: в Харьковской области задержан террорист "ЛНР" : UA.news 12:49
- сегодня в 12:30 На Харьковщине задержан отсидевший в российской тюрьме боевик "ЛНР" : Трибун Луганска 12:47
- СБУ задержала коллаборанта, который воевал против Украины на Донбассе : Еспресо TV 12:34
- В Харьковской обл. задержали члена террористической организации "ЛНР" : 112.ua 12:30
- На Харьковщине задержали боевика "ЛНР", которого ранили в боях на Донбассе, - СБУ : Depo 12:29
- СБУ задержала на Харьковщине террориста "ЛНР". Фото и видео : Obozrevatel 12:17
- Сегодня 11:00 На Харьковщине задержан боевик ЛНР : Весь Харьков 12:10
- Контрразведка СБУ задержала на Харьковщине боевика "ЛНР" (фото) : Главное 12:05
- На Харьковщине силовики задержали боевика "ЛНР", торговавшего наркотиками в России, - ФОТО : 057.ua Харьков 12:02
- Террорист "ЛНР", отсидевший в РФ срок за наркотики, задержан на Харьковщине, - контрразведка СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж : Цензор.Нет 12:02
- На Харьковщине силовики задержали боевика, воевавшего против армии Украины на Донбассе : Waves-ua 12:00
- На Харьковщине задержан боевик ЛНР : АТН 11:31
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- Контрразведка СБУ задержала на Харьковщине боевика "ЛНР" (+ оперативное видео) : Редпост 11:11
- Контрразведка СБУ задержала на Харьковщине боевика "ЛНР" : Медиа-группа Объектив 11:10