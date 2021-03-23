Задержан боевик "ЛНР", судимый за наркотики (26)

OstanniPodii.com 2021.03.23 11:16

Опубликовано: 10:46 вторник, 23 марта 2021 г. скриншот с видео задержания СБУ задержала на Харьковщине мужчину, который добровольно присоединился к оккупантам на Донбассе, получил ранения и уехал в Россию, где его судили за наркотики. Боевика российской террористической организации "ЛНР" обнаружила и задержала на Харьковщине контрразведка СБУ, сообщили 23 марта в пресс- центре спецслужбы. Установлено, что гражданин Украины по собственной инициативе начал