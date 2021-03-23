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11:47 23.03.2021 Проект постановления о назначении внеочередных выборов харьковского мэра на 31 октября зарегистрирован в Раде (34)

Интерфакс-Україна 2021.03.23 12:01
Проект постановления о назначении внеочередных выборов харьковского городского головы на воскресенье 31 октября 2021 года зарегистрирован в Верховной Раде. Как сообщает сайт парламента, соответствующий проект постановления No5292 зарегистрирован в Верховной Раде в понедельник. Авторы проекта постановления - народные депутаты из фракции "Слуга народа" - глава парламентского комитета по вопросам организации госвласти Андрей
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