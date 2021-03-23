11:47 23.03.2021 Проект постановления о назначении внеочередных выборов харьковского мэра на 31 октября зарегистрирован в Раде (34)

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- 23.03.2021 11:38 В Раде зарегистрировали постановление о проведении выборов мэра Харькова : GlavPost.ua 11:38
- Март, 23 в 11:20 В Раде зарегистрировали постановление: возможная дата выборов мэра Харькова : ICTV Факти 11:36
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