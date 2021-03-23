"Не будем тянуть до упора": Власти Днепра досрочно вводят локдаун из-за Covid-19 (43)

Дело.ua 2021.03.23 12:33

Филатов заявил, что уж слишком агрессивен стал вирус и слишком "помолодели" тяжелые больные Борис Филатов. Фото: пресс-служба горсовета В Днепре городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила ввести с 25 марта строгие карантинные ограничения для предотвращения роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр города Борис Филатов,