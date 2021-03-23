Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

"Не будем тянуть до упора": Власти Днепра досрочно вводят локдаун из-за Covid-19 (43)

Дело.ua 2021.03.23 12:33
Филатов заявил, что уж слишком агрессивен стал вирус и слишком "помолодели" тяжелые больные Борис Филатов. Фото: пресс-служба горсовета В Днепре городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила ввести с 25 марта строгие карантинные ограничения для предотвращения роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр города Борис Филатов,
ФИЛАТОВ, ДНЕПР, КОЛЛАПС, ОГРАНИЧЕНИЕ, КАРАНТИН, ГРОМАДА, Филатов, Украина, Киев, Одесса

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2021
© InfoStream, 2021