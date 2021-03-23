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"Красная зона": что надо знать о запретах в связи с усиленным карантином

"Красная зона": что надо знать о запретах в связи с усиленным карантином (37)

Хочу.ua 2021.03.23 18:38
23 марта 2021 Публикуем обновленную информацию по части борьбы с пандемией коронавируса в Украине. читайте далее о "красной" зоне в Киеве. Со вторника, 23 марта, в Киеве действуют правила "красной" зоны - вдобавок к ранее объявленному жесткому карантину, которые дополняют условия локдауна. Кроме Киеве, в "красные" зоны входят Киевская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Одесская, Сумская и Львовская области.
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