"Красная зона": что надо знать о запретах в связи с усиленным карантином (37)

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- Кабмин оставил запрет на плановые госпитализации только в "красной" зоне : УНИАН 15:32
- Кабмин разрешил осуществлять плановые госпитализации в "желтой" зоне : Версии.com 14:53
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- Кабмин издал распоряжение по плановым госпитализациям в "красной зоне" : Lenta.ua 14:38
- Кабмин уточнил порядок плановых госпитализаций в "красной" зоне : 112.ua 14:30
- Стало ли известно, будут ли проводиться плановые госпитализации в Доброполье : 06277.com.ua Доброполье 14:02
- 23 марта, 2021, 13:20 Кабмин разрешил проводить плановые госпитализации в желтой зоне карантина : Західна iнформаційна корпорація 13:47
- Кабмин разрешил осуществлять плановые госпитализации в "желтой" зоне : ПрессОрг24 13:40
- Кабмин разрешил проводить плановые госпитализации в "оранжевой" и "желтой" зонах : NewsOne 13:39
- Кабмин разрешил проводить плановые госпитализации в "желтой" зоне : Шиповник.ua 13:36
- Кабмин разрешил осуществлять плановые госпитализации в "желтой" зоне : DailyUA 13:25
- Кабмин разрешил осуществлять плановые госпитализации в "желтой" зоне : Українські національні новини 13:18
- 23 марта 2021, вторник, 13:02 Кабмин изменил порядок проведения плановых госпитализаций в "красной" зоне : Українські Новини 13:15
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- Кабмин разрешил плановые госпитализации при карантине : Bigmir)net Новости 13:09
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- Маски и запрет плановых госпитализаций: ограничения в "красных" зонах каран : MY.UA 12:16
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- 11:15 23.03.2021 Кабмин разрешил проводить плановые госпитализации в "желтой" зоне : Интерфакс-Україна 11:31