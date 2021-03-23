В Киеве врача-стоматолога подозревают в покушении на убийство, разбойных нападениях и мошенничестве (35)

- В Киеве стоматолога подозревают в мошенничестве и покушении на убийство : ForUm 14:05
- В Киеве стоматолога подозревают в покушении на убийство пациентки : FaceNews 13:45
- Столичная прокуратура подозревает стоматолога в покушении на убийство и других преступлениях : ТЕМА.in.ua 13:44
- В Киеве стоматологу предъявили обвинение в жутких преступлениях : Подробности.ua 13:41
- Столичного врача-стоматолога подозревают в покушении на убийство, разбойных нападениях и мошенничестве : ПрессОрг24 13:40
- Стоматолога в Киеве подозревают в попытке убить женщину током. Еще его обвиняют в разбое и мошенничестве на 400 000 грн : Громадське телебачення 13:36
- В Киеве стоматолог занимался мошенничеством и разбоем, а также пытался убить пациентку : DsNews 13:34
- В Киеве стоматолога подозревают в покушении на убийство, разбое и мошенничестве на 400 тысяч грн : Новое Время 13:32
- Киевского стоматолога будут судить за разбойные нападения, покушение на убийство и мошенничество : 24 канал 13:30
- В Киеве стоматолога подозревают в покушении на убийство бабушки, мошенничестве и грабежах : РИА Мелитополь 13:28
- Столичного врача-стоматолога подозревают в покушении на убийство, разбойных нападениях и мошенничестве : DailyUA 13:25
- В Киеве маньяк-стоматолог пытался убить пациентку током : Местные вести 13:16
- В Киеве врач-стоматолог обворовывал пациентов и едва не убил: детали громкого дела : РБК-Україна 13:16
- Столичного стоматолога подозревают в покушении на убийство пациентки : РепортерUA 13:12
- Киевский стоматолог оказался разбойником и мошенником, даже пошел на убийство : Українська правда 13:11
- Разбой, мошенничество, покушение на убийство - киевский стоматолог навязывал пациентам ненужные услуги и грабил их : НикВести 13:10
- В Киеве врач-стоматолог обманывал и грабил своих пациентов : Bigmir)net Новости 13:09
- Попытался убить током: в Киеве стоматолога подозревают в покушении на убийство пожилой пациентки : MIGnews.com.ua 13:08
- Столичного стоматолога подозревают в покушении на убийство током 70-летней женщины : Укринформ 13:02
- В Киеве стоматолога подозревают в покушении на убийство пациентки : Nbn.ua 13:01
- В Киеве стоматолога обвиняют в покушении на убийство, мошенничестве, разбое и воровстве : КП в Украине 13:01
- Киевский стоматолог пытался током убить свою пациентку : Комментарии.Киев 12:54
- Столичная прокуратура подозревает стоматолога в покушении на убийство и других преступлениях : КиевВласть.com.ua 12:49
- В Киеве маньяк-стоматолог пытался убить пациентку током : Измаил вечерний 12:46
- 33-летнего киевского стоматолога подозревают в покушении на убийство и мошенничестве : Job-Sbu.org 12:46
- 12:31 23.03.2021 В Киеве стоматологу сообщили о подозрении в покушении на убийство, разбое, воровстве и мошенничестве : Интерфакс-Україна 12:45
- В Киеве маньяк-стоматолог пытался убить пациентку током : Інсайдер Житомира 12:43
- Столичного врача-стоматолога подозревают в покушении на убийство, разбойных нападениях и мошенничестве : Українські національні новини 12:33
- В Киеве маньяк-стоматолог пытался убить пациентку током : Сумські Дебати 12:33
- В Киеве стоматолога подозревают в покушении на убийство, разбойных нападениях и мошенничестве : 112.ua 12:30
- В Киеве стоматолога подозревают в покушении на убийство бабушки, мошенничестве и грабежах : Obozrevatel 12:17
- В Киеве врача-стоматолога подозревают в покушении на убийство, разбойных нападениях и мошенничестве : ТСН.ua 12:17
- Киевский стоматолог пытался убить, занимался разбоем и обманывал пациентов : OstanniPodii.com 12:16
- Столичный стоматолог подозревается в покушении на убийство, разбоях, воровстве и мошенничестве, путем навязывания пациентам ненужных процедур, - прокуратура : Цензор.Нет 11:32