В Киеве врача-стоматолога подозревают в покушении на убийство, разбойных нападениях и мошенничестве (35)

ТСН.ua 2021.03.23 12:17

Злоумышленник завладел около 400 тысячами гривен своих пациентов. © ТСН.ua В Киеве сообщено о подозрении 33-летнему врачу-стоматологу в совершении покушения на убийство, разбойных нападениях, воровстве, мошенничестве в особо крупных размерах и угрозе насилием в отношении милиционера. В ходе досудебного расследования установлено, что с мая 2019 года по сентябрь 2020 года врач, занимаясь стоматологической практикой, вводил