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Фокус: Украина

В Николаевской области депутат прострелил ногу местному жителю из-за дерева (28)

Сегодня.ua 2021.03.23 14:47
23 марта, 14:33 Мария Дмитренко В полиции говорят, что мужчина защищался В Николаевской области депутат одной из объединенных территориальных громад Первомайского района во время конфликта из-за спиленного дерева применил травматический пистолет, ранив местного жителя. Как рассказали в пресс-службе ГУНП, 44-летний житель района получил телесные повреждения в виде огнестрельного ранения ноги. Правоохранители установили, что происшествие произошло возле
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