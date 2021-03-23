В Николаевской области депутат прострелил ногу местному жителю из-за дерева (28)

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- В Николаевской области депутат прострелил ногу местному жителю из-за дерева : Сегодня.ua 14:47
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- 23-Mar-2021 13:19 В Первомайском районе депутат ОТГ ранил из "травмата" мужчину, из-за спиленного дерева : Южная правда 14:18
- В Николаевской области депутат ОТГ во время конфликта выстрелил в мужчину : Аргументы и Факты Украина 14:10
- Март, 23 в 13:53 Из-за спиленного дерева: на Николаевщине депутат ОТО выстрелил в мужчину : ICTV Факти 14:06
- На Николаевщине депутат ОТГ во время спора применил оружие : 0512.com.ua 14:01
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- Депутат ОТГ в Николаевской области выстрелил в местного жителя : РепортерUA 13:42
- На Николаевщине депутат ОТГ применил оружие против местных жителей : RegioNews 13:42
- В Николаевской области депутат ОТГ прострелил ногу местному жителю : MY.UA 13:31
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