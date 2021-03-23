В Николаевской области депутат прострелил ногу местному жителю из-за дерева (28)

Сегодня.ua 2021.03.23 14:47

23 марта, 14:33 Мария Дмитренко В полиции говорят, что мужчина защищался В Николаевской области депутат одной из объединенных территориальных громад Первомайского района во время конфликта из-за спиленного дерева применил травматический пистолет, ранив местного жителя. Как рассказали в пресс-службе ГУНП, 44-летний житель района получил телесные повреждения в виде огнестрельного ранения ноги. Правоохранители установили, что происшествие произошло возле