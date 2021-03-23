С российским бомбардировщиком произошло ЧП: есть погибшие (31)

Gazeta.ua 2021.03.23 14:06

На борту военного самолета находились 4 человека. Фото: pixabay.com В России 23 марта потерпел крушение дальний бомбардировщик Ту-22м3. Погибли 3 военных. Инцидент произошел на военном аэродроме в Калужской области, сообщает ТАСС. У самолета при запуске двигателей сработали катапульты. "Погибли командир полка, который сидел на месте инструктора, и еще 2 военных", - говорится в сообщении. На борту военного самолета находились 4 человека.