С российским бомбардировщиком произошло ЧП: есть погибшие (31)

- В Росси после взлета разбился бомбардировщик: погибло трое пилотов : Национальный Банк Новостей 14:09
- С российским бомбардировщиком произошло ЧП: есть погибшие : Gazeta.ua 14:06
- Трое российских военных погибли в результате инцидента с самолетом : Главное 14:06
- Случайно катапультировались: на аэродроме в России погибли трое военных : DsNews 14:04
- В России при аварии бомбардировщика погибли военные - СМИ : Ukr-Today.com 13:50
- Трое российских военных погибли на учениях под Калугой : UA.news 13:49
- 23.03.2021 в 13:32 В России у бомбардировщика ошибочно сработала катапульта. Погибли трое летчиков : InfoResist.org 13:45
- На аэродроме в России у бомбардировщика случайно сработала система катапультирования. Погибли три человека : Бабель 13:45
- В России разбился бомбардировщик: погибли военные : РепортерUA 13:42
- В России экипаж бомбардировщика погиб из-за ошибочно сработавшей катапульты : Українська правда 13:41
- В России на земле у военного самолета Ту-22М3 сработали катапульты: есть жертвы : ПрессОрг24 13:40
- Авария Ту-22М3: трое российских летчиков, включая командира полка, погибли из-за катапульты - МО РФ : ОстроВ 13:40
- В России при аварии бомбардировщика погибли военные - СМИ : Bigmir)net Новости 13:39
- В России погибли трое военных, их выбросило из бомбардировщика : Гордон 13:36
- Российские военные погибли из-за инцидента с бомбардировщиком : Факты 13:34
- В России трое летчиков бомбардировщика Ту-22 погибли из-за неисправных катапульт : Украина криминальная 13:33
- В России трое военных погибли при срабатывании катапульты бомбардировщика : Страна.ua 13:32
- В России произошел инцидент с бомбардировщиком: трое военных погибли : РБК-Україна 13:31
- 13:12 23.03.2021 Три члена экипажа дальнего бомбардировщика Ту-22М3 погибли при нештатном срабатывании катапульты на аэродроме под Калугой : Интерфакс-Україна 13:31
- В РФ в аварии с бомбардировщиком погибли трое военных - первые детали : Realist.online 13:27
- В России на земле у военного самолета Ту-22М3 сработали катапульты: есть жертвы : DailyUA 13:25
- В РФ разбился бомбардировщик, сообщается о жертвах : Капитал 13:20
- В России на земле у военного самолета Ту-22М3 сработали катапульты: есть жертвы : Українські національні новини 13:18
- В России трое летчиков Ту-22 убились из-за неисправных катапульт : УНИАН 13:17
- В России трое летчиков Ту-22 убились из-за неисправных катапульт : MY.UA 13:16
- В российском аэропорту разбился бомбардировщик: есть погибшие : Телеграф.com.ua 13:13
- 12:55 23.03.2021 В РФ трое военных погибли при попытке поднять бомбардировщик : Петр и Мазепа 13:10
- 23 марта 2021, 12:54 В России разбился тяжелый бомбардировщик "Ту-22М3": машина рухнула на землю при взлете - СМИ : Dialog.ua 13:03
- В России при аварии бомбардировщика погибли военные - СМИ : MY.UA 13:01