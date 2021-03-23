В Украине введут уголовную ответственность за угрозы и насилие по отношению к медикам (36)

- В Раду подали законопроект об уголовной ответственности за угрозу или насилие в отношении медиков : Матриця свободи 17:04
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- До 12 лет тюрьмы: в Украине хотят ужесточить наказание за угрозы и нападение на медика : Гуру.ua 16:40
- В Украине введут уголовную ответственность за угрозы и насилие по отношению к медикам : 06236.com.ua Авдеевка 16:30
- В Украине планируют наказывать заключением за угрозу или насилие в отношении медика : ТСН.ua 16:17
- До 12 лет тюрьмы: в Украине ужесточат наказание за угрозу и насилие над медиками : Днепровская Панорама 16:03
- До 12 лет тюрьмы. В Украине хотят ужесточить ответственность за угрозы и нападение на медработников : APnews.com.ua 16:01
- От 2 до 12 лет тюрьмы: Раде предлагают наказывать украинцев за угрозу или насилие в отношении медика : 112.ua 16:00
- В Раде предлагают ужесточить наказание за насилие в отношении медиков : UA.news 15:50
- Угрозы или насилие в отношении медика может аукнуться хорошим тюремным сроком : Измаил вечерний 15:46
- Март, 23 в 15:13 До 12 лет заключения: в Украине хотят наказывать за насилие над медиками : ICTV Факти 15:36
- За нападение на медика - тюрьма: Раде предложили новый закон : Факты 15:34
- В Украине за насилие и угрозы в адрес медиков хотят наказывать сроком до 12 лет : Единая Одесса 15:32
- В Украине за насилие в отношении медиков будут наказывать тюремным сроком : Аргументы и Факты Украина 15:10
- В Раде предложили сажать в тюрьму за угрозу или насилие медиков : Медіаплатформа "НАШ" 15:09
- До 12 лет тюрьмы: в Украине хотят ужесточить наказание за угрозы и нападение на медика : Сегодня.ua 15:02
- От двух до двенадцати лет тюрьмы: в Раду внесли законопроект об уголовной ответственности за насилие в отношении медиков : Цензор.Нет 15:02
- В Украине за насилие и угрозы в адрес медиков хотят наказывать сроком до 12 лет : Страна.ua 15:02
- До 12 лет: в Украине угрозу или насилие в отношении медика хотят наказывать тюрьмой : Шиповник.ua 14:36
- В Украине хотят ужесточить наказание за насилие и угрозы в отношении медработников : DsNews 14:33
- Комитет Рады предлагает ввести уголовную ответственность за угрозы и насилие в отношении медиков : Рубрика 14:32
- 23.03.2021 в 14:21 В Раду подали закон об уголовном наказании за угрозы и нападение на медиков : InfoResist.org 14:30
- 23 марта, 2021, 14:00 В Раде зарегистрировали законопроект о криминализации насилия над медиками : Західна iнформаційна корпорація 14:17
- В Раде хотят усилить ответственность за нападение на медиков : РепортерUA 14:12
- В Уголовный кодекс добавят новую статью: подан законопроект : Bigmir)net Новости 14:09
- Угрозы или насилие в отношении медика может аукнуться хорошим тюремным сроком : From-UA.com 14:05
- В Раде хотят наказывать украинцев за угрозу или насилие в отношении медика или фармработника : УНИАН 14:02
- До 12 лет: в Украине угрозу или насилие в отношении медика хотят наказывать тюрьмой : РБК-Україна 14:01
- От 2 до 12 лет тюрьмы: в ВР внесли законопроект о криминале за насилие над медиками : Job-Sbu.org 13:47
- В Раду внесли законопроект об уголовной ответственности за угрозу или насилие в отношении медика : Бабель 13:45
- В Украине хотят начать наказывать за угрозы медикам : Depo 13:33
- В Раде предлагают сажать в тюрьму до 12 лет за насилие медика : MY.UA 13:01
- В Раде предлагают сажать на 12 лет за насилие над медиками : КП в Украине 13:01
- От 2 до 12 лет тюрьмы: в ВР внесли законопроект о криминале за насилие над медиками : Українська правда 12:41