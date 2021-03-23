В Украине введут уголовную ответственность за угрозы и насилие по отношению к медикам (36)

06236.com.ua Авдеевка 2021.03.23 16:30

Члены комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования подали в Верховную Раду Украины законопроект об установлении уголовной ответственности за угрозы и насилие по отношению к медикам и фармацевтам. Как сообщает пресс-служба комитета на своей странице в Facebook, сегодня в нормативно-правовой базе Украины нет специального состава преступления в случае нападения на медработника или фармацевта.