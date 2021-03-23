Жителям красных зон запретили появляться в общественных местах без масок (82)

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- В "красных" зонах Кабмин запретил ходить по паркам и улицам без масок : 6264.com.ua Краматорск 16:06
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- В "красных" зонах запретили ходить по паркам и улицам без масок : ForUm 16:05
- Кабмин запретил ходить без масок по улицам и паркам в "красной" зоне : Наш Киев 16:05
- Коронавирус: киевлянам запретили гулять без масок по улицам и паркам. Документ : 44.ua 16:05
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- 23.03.2021 в 15:48 Кабмин запретил ходить по улицам без масок в "красных" зонах : InfoResist.org 16:00
- 23 Марта, 2021 В "красных" зонах Кабмин запретил ходить по паркам и улицам без масок или респираторов : Маю право 15:58
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