Жителям красных зон запретили появляться в общественных местах без масок (82)

Odessa.net.ua 2021.03.23 16:13

Готовьтесь ходить по улицам в масках. Примерно час назад стало известно о том. что Кабмин принял решение обязать жителей красных зон ходить в масках в общественных местах. Носить позволяется как фабричные маски и респираторы, так и сделанные вручную. Отныне носить средства защиты придется: на бульварах, площадях, проспектах, улицах, дорогах, пешеходных и велосипедных дорожках, на пляжах, на кладбищах, памятниках культурного наследия,