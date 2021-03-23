Ребенок пришел в школу без прививок: Верховный суд постановил важное решение (44)

- В Верховном суде объяснили по поводу не привитых детей в школе : Известия в Украине 21:46
- Верховный суд признал законным запрет детям без прививок посещать школу : Бабель 21:45
- Верховный суд признал законным отстранение детей без прививок от учебного процесса : НикВести 21:10
- Верховный суд Украины нанес мощный удар по "антипрививочникам" : Главное 21:06
- 20:54 23/03/2021 В Украине суд признал законным отстранение от занятий в школе непривитых детей : ГолосUA 21:06
- Отстранение от занятий в школе не привитого ребенка законно - решение Верховного Суда : 5 Канал 21:00
- Ребенок пришел в школу без прививок: Верховный суд постановил важное решение : Вести-UA 20:54
- Верховный суд разрешил отстранять от обучения детей без прививок : #Буквы 20:20
- Верховный суд признал законным отстранение невакцинированных детей от уроков : ТСН.ua 20:17
- 23 марта, 2021, 19:55 Верховный суд признал законным отстранение от учебы детей без прививок : Західна iнформаційна корпорація 20:17
- Отстранение от школы не привитого ребенка является законным, решил Верховный суд : OstanniPodii.com 20:16
- Верховный Суд определился, пускать ли непривитых детей в школу и садик : Главред 20:06
- Верховный суд признал законным отстранение от занятий в школах детей без прививок : Фокус 20:05
- Законно ли не пускать в школу детей без прививок? Что решил Верховный Суд : Українські національні новини 20:03
- Отстранение от занятий не привитого по возрасту ребенка является законным, - Верховный Суд : 24 канал 20:00
- Будут ли пускать в украинские школы детей без прививок: важное решение Верховного суда : Луганский Радар 19:56
- Верховный Суд поддержал отстранение непривитых учеников от занятий в школе : УНИАН 19:47
- 19:35 23.03.2021 Верховный суд признал законным отстранение от занятий без прививок : Петр и Мазепа 19:40
- Верховный Суд признал законным отстранение от учебы ребенка, который не получил необходимые прививки : Громадське телебачення 19:36
- Будут ли пускать в украинские школы детей без прививок: важное решение Верховного суда : Апостроф 19:15
- Отстранение от занятий не привитого по возрасту ребенка - законно : ОбщеЖитие Online 19:12
- В школе имеют право не пускать детей без прививок на уроки - Верховный суд : Парламент.UA 19:10
- Верховный суд поддержал запрет посещать школу невакцинированным детям : ЛІГАБізнесІнформ 19:08
- 18:51, Вторник, 23 марта 2021 Верховный суд не удовлетворил иск мамы одной из учениц Запорожского академического лицея, которая требовала разрешить дочери посещать учебное заведение без прививок : Actual Today 19:08
- Верховный Суд признал законным отстранение от уроков школьницы без прививок : Укринформ 19:02
- Верховный суд счел недопуск непривитых детей в школу законным : Obozrevatel 18:46
- Отстранение от занятий непривитого ребенка законно - Верховный суд : Слово і Діло 18:43
- Верховный суд подтвердил законность недопуска в школу ребенка без прививок : Факты 18:34
- Верховный Суд подтвердил законность отстранения непривитых детей от занятий в школе : DsNews 18:33
- Верховный суд признал законным отстранение от занятий детей без прививок : КП в Украине 18:31
- Баланс сохранен. Отстранение от занятий в школе не привитого ребенка законно - Верховный суд : Новое Время 18:17
- Отстранение от обучения не привитых по возрасту школьников является законным - Верховный Суд : ZN,UA 18:17
- Отстранение от занятий в школе непривитых детей признали законным : RegioNews 18:12
- Не пускать в школу детей без прививки законно, - Верховный Суд : Bigmir)net Новости 18:09
- Отстранение от занятий в школе не привитого по возрасту ребенка законно - Верховный суд : News24UA 18:07
- Верховный суд разрешил не допускать к занятиям школьников без прививок : Gazeta.ua 18:06
- Отстранение непривитого ученика от уроков законно, - Верховный суд : Еспресо TV 18:04
- Верховный суд признал законным отстранение от занятий в школе непривитых детей : Страна.ua 18:02
- Верховный суд: отстранение от занятий не привитого по возрасту ребенка - законно : РБК-Україна 18:01
- В Верховном суде объяснили по поводу не привитых детей в школе : Вести.ua 17:45
- Верховный суд подтвердил законность недопуска в школу непривитого ребенка : Дело.ua 17:33
- Отстранение от занятий в школе непривитого по возрасту ребенка законно и обеспечивает безопасность для всех учащихся, - Верховный Суд : Цензор.Нет 17:32
- 17:10 23.03.2021 Отстранение от занятий в школе не привитого по возрасту ребенка законно - Верховный суд : Интерфакс-Україна 17:16