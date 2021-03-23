Ребенок пришел в школу без прививок: Верховный суд постановил важное решение (44)

Вести-UA 2021.03.23 20:54

Это надо знать родителям-антипрививочникам Инна Волева, Вести-UA.net Сегодня, 20:36 / Автор: Верховный суд Верховный суд постановил, что отстранение от занятий в школе не привитого по возрасту ребенка законно и обеспечивает безопасность всех учеников. Об этом сообщается на сайте суда. "Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда оставил без изменений судебные решения