Опубликованы даты. В Украине ВНО пройдет по графику, несмотря на ситуацию с COVID-19 - Минобразования (40)

Новое Время 2021.03.23 19:02

23 марта, 18:58 Абитуриенты. Иллюстративное фото (Фото: Juraj Varga / Pixabay) В Украине внешнее независимое оценивание в 2021 году состоится в запланированные сроки, несмотря на уровень эпидемической опасности в регионах. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования. Пробное тестирование пройдет 10 апреля, а основная сессия начнется 21 мая. Во время пробного тестирования будут ограничения: участники могут выбрать