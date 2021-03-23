Опубликованы даты. В Украине ВНО пройдет по графику, несмотря на ситуацию с COVID-19 - Минобразования (40)

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- 23 марта 2021, вторник, 19:46 Инфографика ВНО-2021 в Украине состоится независимо от эпидемической ситуации. Для пробной сессии внесли изменение : Українські Новини 20:15
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