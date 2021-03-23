Украина начнет выдавать иностранцам биометрические визы (41)

- Иностранцев обязали сдавать отпечатки пальцев для получения украинской визы : Шиповник.ua 21:36
- Зеленский подписал закон о биометрических украинских визах для иностранцев : УП Європейська правда 21:32
- Зеленский подписал закон о выдаче иностранцам биометрических украинских виз : Business Information Network 21:31
- Зеленский подписал закон об оформлении иностранцам биометрических украинских виз : Газета День 21:29
- Биометрические визы иностранцам: подписан закон : DailyUA 21:25
- Для въезда в Украину придется предоставлять биометрические данные : Вести.ua 21:15
- 23.03.2021, 20:54 Зеленский подписал закон об оформлении иностранцам биометрических украинских виз : В Час Пик 21:15
- Зеленский подписал Закон о биометрических визах для иностранцев : Николаевский центр журналистских расследований 21:09
- Зеленский подписал закон о биометрических визах для иностранцев : ZN,UA 20:47
- Март, 23 в 20:06 Зеленский подписал закон о биометрических визах для иностранцев : ICTV Факти 20:36
- Украина обязывает иностранцев сдавать биометрические данные для получения визы : #Буквы 20:20
- Глава государства подписал закон относительно оформления иностранцам биометрических украинских виз : Vector News 20:16
- Зеленский подписал закон о биометрических визы иностранцам : Українська правда 20:11
- Глава государства подписал закон относительно оформления иностранцам биометрических украинских виз : Президент України 20:11
- Зеленский подписал закон об оформлении иностранцам биометрических украинских виз : Парламент.UA 20:10
- Зеленский подписал закон об оформлении иностранцами биометрических виз : Аргументы и Факты Украина 20:10
- Иностранцы при оформлении виз в Украину будут делать отпечатки пальцев : Медіаплатформа "НАШ" 20:09
- Биометрические визы иностранцам: подписан закон : Bigmir)net Новости 20:09
- Иностранцам будут выдавать украинские визы в обмен на отпечатки пальцев : Lenta.ua 20:08
- Иностранцы будут сдавать биометрические данные для оформления украинской визы : Gazeta.ua 20:05
- Зеленский подписал закон об обязательствах иностранцев сдавать отпечатки пальцев для получения украинской визы : Еспресо TV 20:04
- Иностранцев обязали сдавать биометрические данные для украинской визы : APnews.com.ua 20:01
- Зеленский подписал закон об оформлении иностранцам биометрических украинских виз : УНИАН 19:47
- Украина обязала иностранцев подавать биометрические данные для получения визы : РепортерUA 19:42
- Зеленский подписал закон о биометрических украинских визах для иностранцев : ПрессОрг24 19:40
- Будут снимать отпечатки пальцев. Зеленский подписал закон о визах для иностранцев : ЛІГАБізнесІнформ 19:38
- Украина будет выдавать иностранцам биометрические визы : Главное 19:36
- Зеленский обязал иностранцев оставлять отпечатки пальцев для получения виз : DsNews 19:33
- Зеленский подписал закон о биометрических визах для иностранцев : БизнесЦензор 19:32
- Иностранцы будут сдавать биометрические данные для оформления украинской визы: Зеленский подписал закон : ТСН.ua 19:32
- Иностранцы должны сдавать отпечатки пальцев для украинской визы: Зеленский подписал закон : 24 канал 19:30
- Зеленский подписал закон о биометрических украинских визах для иностранцев : DailyUA 19:25
- Украина начнет выдавать иностранцам биометрические визы : Капитал 19:20
- Зеленский подписал закон о биометрических украинских визах для иностранцев : Українські національні новини 19:18
- 23 марта, 2021, 19:08 Иностранцев обязали сдавать отпечатки пальцев для получения украинской визы : Західна iнформаційна корпорація 19:17
- Зеленский подписал закон о биометрических визах иностранцам : MY.UA 19:16
- Зеленский подписал закон об оформлении иностранцам биометрических украинских виз : ОстроВ 19:10
- Зеленский подписал закон об оформлении иностранцам биометрических украинских виз : БизнесЦензор 19:02
- Зеленский подписал закон о биометрических визах иностранцам : Укринформ 19:02
- 18:23 23.03.2021 Зеленский подписал закон о выдаче иностранцам биометрических украинских виз : Интерфакс-Україна 18:31